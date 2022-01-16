В DxOMark высоко оценили камеру смартфона Vivo X70 Pro

Авторитетная лаборатория DxOMark оценила камеру смартфона Vivo X70 Pro, который был представлен еще в сентябре прошлого года. Аппарат набрал 131 балл, заняв 12 место в общем рейтинге. Смартфон смог обойти iPhone 13 и iPhone 13 mini, а также совсем немного уступил камерофону Huawei P40 Pro. В DxOMark высоко оценили точность экспозиции, цветопередачу, высокую детализацию при слабом освещении и стабилизацию при съемке видео.

Напомним, что смартфон получил квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN1 с 1,2-мкм-пикселем, 48 Мп (сверхширик), 8 Мп (перископный модуль) и 12 Мп (портретный модуль), а также оптической стабилизацией, оптикой Zeiss и фирменным чипом обработки изображений V1.