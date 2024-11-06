В ЕС открыли дело на монополию компании Corning

Сегодня Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении компании Corning (производитель закалённого стекла), чтобы выяснить, не нарушила ли она антимонопольные правила, используя своё доминирующее положение за счёт продуктов из линейки Gorilla Glass. Стоит отметить, что защитное стекло компании Corning сейчас используется для защиты большинства ведущих смартфонов и планшетов на рынке, включая устройства Samsung и Apple, которые активно применяют его в своей продукции буквально повсеместно. И Евросоюз обеспокоен тем, что Corning могла использовать эксклюзивные контракты, чтобы вытеснить конкурирующих производителей стекла с рынка мобильных устройств. «Разбить экран смартфона — не только неприятно, но и достаточно дорого. Поэтому сильная конкуренция в производстве защитного стекла для таких устройств важна для обеспечения низких цен и высокого качества конечной продукции. Мы расследуем, пыталась ли Corning, крупный производитель этого специального стекла, исключить конкурентов, лишая потребителей возможности выбора», — заявили представители ЕС.

Опасения Комиссии связаны с соглашениями с производителями мобильных устройств и компаниями, занимающимися производством сырья для стекла. ЕС исследует обязательства по эксклюзивной закупке продукции, систему скидок за эксклюзивные соглашения, а также обязательства производителей отчитываться о предложениях конкурентов и принимать их только в случае, если Corning не сможет предложить аналогичную цену.
Камеры Huawei Mate 70 показали на первых снимках…
Huawei, по информации сразу нескольких надёжных источников, активно работает над устройствами серии Mate …
Samsung выпустит One UI 7 только с релизом Galaxy S25…
Компания Google только недавно отправила операционную систему Android 15 в проект Android Open Source Pro…
Смартфон iQOO 13 на Snapdragon 8 Elite оценили в 560 долларо…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов флагманской игровой моделью iQOO 13, которая основана на т…
Qualcomm представила процессор Snapdragon 8 Elite …
Сегодня компания Qualcomm официально представила свой новейший флагманский процессор под названием Snapdr…
Официально: OnePlus 13 получит защиту от воды…
Компания OnePlus опубликовала новые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 13, официальный релиз кот…
Huawei Mate XT получил посредственный процессор…
Буквально вчера компания Huawei официально представила свой новый складной смартфон под названием Mate XT…
Представлен бюджетный смартфон Redmi A4 5G…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi A4 5G, главной особенностью которой являет…
Официально: iQOO 13 поставил рекорд производительности в AnT…
Бренд iQOO опубликовал новый тизер, посвященный еще не представленному официально смартфону iQOO 13. По д…
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor