В ЕС открыли дело на монополию компании Corning

Сегодня Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении компании Corning (производитель закалённого стекла), чтобы выяснить, не нарушила ли она антимонопольные правила, используя своё доминирующее положение за счёт продуктов из линейки Gorilla Glass. Стоит отметить, что защитное стекло компании Corning сейчас используется для защиты большинства ведущих смартфонов и планшетов на рынке, включая устройства Samsung и Apple, которые активно применяют его в своей продукции буквально повсеместно. И Евросоюз обеспокоен тем, что Corning могла использовать эксклюзивные контракты, чтобы вытеснить конкурирующих производителей стекла с рынка мобильных устройств. «Разбить экран смартфона — не только неприятно, но и достаточно дорого. Поэтому сильная конкуренция в производстве защитного стекла для таких устройств важна для обеспечения низких цен и высокого качества конечной продукции. Мы расследуем, пыталась ли Corning, крупный производитель этого специального стекла, исключить конкурентов, лишая потребителей возможности выбора», — заявили представители ЕС.

Опасения Комиссии связаны с соглашениями с производителями мобильных устройств и компаниями, занимающимися производством сырья для стекла. ЕС исследует обязательства по эксклюзивной закупке продукции, систему скидок за эксклюзивные соглашения, а также обязательства производителей отчитываться о предложениях конкурентов и принимать их только в случае, если Corning не сможет предложить аналогичную цену.