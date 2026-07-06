В ЕС возникла проблема с гарантией OnePlus

Растущее число пользователей OnePlus в странах Европейского союза сталкивается с проблемами гарантийного обслуживания и активно делится своими историями на Reddit. Некоторые даже подают жалобы в Европейский центр потребителей, обвиняя компанию в недобросовестной торговой практике и нарушении гарантийных обязательств. В одном из обсуждений на Reddit описывается случай с наушниками OnePlus Buds 2, которые были получены в подарок при покупке OnePlus 13 примерно два года назад. До окончания гарантийного срока устройство вышло из строя и было отправлено в сервисный центр OnePlus. Однако компания заявила, что OnePlus Buds 2 находятся на стадии почти завершённого жизненного цикла, поэтому их невозможно отремонтировать или заменить. Вместо этого пользователю предложили ваучер на 199 евро, который можно использовать в онлайн-магазине OnePlus.

Проблема заключается в том, что европейские версии сайтов OnePlus выглядят практически пустыми. В ассортименте в основном только смартфоны и планшеты, а товары примерно на сумму 199 евро либо отсутствуют, либо продаются со скидкой. При этом система не позволяет использовать ваучеры на акционные товары, из-за чего компенсация фактически становится бесполезной. Подобные случаи, судя по отзывам, не являются единичными — другие пользователи в ЕС также жалуются на аналогичную практику гарантийного обслуживания. Вместо возврата денег OnePlus выдаёт ваучеры, которые сложно или невозможно реализовать.