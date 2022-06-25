В Европе стартовали продажи складного смартфона Huawei Mate Xs 2

В Европе стартовали продажи складного устройства - Huawei Mate Xs 2.

Смартфон Huawei Mate Xs 2 получил огромным корпус с OLED-экраном с общей диагональю в развернутом виде 7,8 дюйма и разрешением 2480 x 2200 пикселей. В сложенном виде диагональ дисплея составляет 6,5-дюймов с разрешением 2480 x 1176 пикселей. Поддерживается частота кадров 120 Гц. Основная камера в смартфоне представлена тремя датчиками (50 Мп, 13 и 8 Мп), а фронтальная камера в свою очередь предлагает датчик на 10,7 Мп.

Основан смартфон на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888 4G. Устройство получило аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой зарядки SuperCharge мощностью 66 Вт. Работает новинка под управлением пользовательского интерфейса EMUI 12. Другие функции: Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и NFC, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

В Европе, Huawei Mate Xs 2 оценен в 1999 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти.
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