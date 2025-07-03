В Европе выйдет урезанная версия iOS 26

Более того, Apple считает требования к конфиденциальности в рамках нового закона нереалистичными и избирательными, так как, по её мнению, они больше благоприятствуют отдельным компаниям, а не пользователям. В частности, Apple вновь указала на конкурирующую компания, которая якобы использует положения закона в своих интересах и требует доступ к технологиям и пользовательским данным, не имеющим отношения к её основным сервисам. При этом Apple сталкивается с необходимостью откладывать запуск функций и устройств, пытаясь соответствовать требованиям, которые, как считает компания, не одинаково применяются ко всем игрокам рынка. Иронично, что на фоне этого конфликта с регуляторами ЕС, Apple безоговорочно подчиняется всем требованиям китайского правительства.