В Европе выйдет урезанная версия iOS 26

Пользователи Apple в ЕС по-прежнему остаются без ряда ключевых функций iOS 26 вроде зеркалирования iPhone на Mac и отображения Live Activities. И, судя по всему, ждать их придётся долго — если они вообще когда-либо появятся. Причина — требования нового закона ЕС о цифровых рынках, которые, по мнению Apple, мешают выпуску некоторых функций и могут даже привести к отключению AirDrop для европейских пользователей. В недавнем заявлении глава юридического отдела Apple Кайл Андеер подтвердил, что некоторые новинки iOS 26 будут задержаны в ЕС, а часть — вовсе не появится. Компания открыто заявляет, что новый закон наносит ущерб бренду, заставляя делиться своими технологиями с третьими сторонами.

Более того, Apple считает требования к конфиденциальности в рамках нового закона нереалистичными и избирательными, так как, по её мнению, они больше благоприятствуют отдельным компаниям, а не пользователям. В частности, Apple вновь указала на конкурирующую компания, которая якобы использует положения закона в своих интересах и требует доступ к технологиям и пользовательским данным, не имеющим отношения к её основным сервисам. При этом Apple сталкивается с необходимостью откладывать запуск функций и устройств, пытаясь соответствовать требованиям, которые, как считает компания, не одинаково применяются ко всем игрокам рынка. Иронично, что на фоне этого конфликта с регуляторами ЕС, Apple безоговорочно подчиняется всем требованиям китайского правительства.