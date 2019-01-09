В Google Pixel 3 исправили проблему со звуком при записи видео

Компания Google выпустила патч, улучшающий качества записи звука в видеороликах. Напомним, что пользователи массово жаловались на то, что при записи видео звук передавался с искажениями и помехами. Размер обновления составляет 56 МБ.

Напомним, что старшая модель оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с вырезом и разрешением 2960:1440 пикселей, младшая – 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160:1080 пикселей. Также представленные осенью смартфоны получили 12 Мп одинарную камеру с объективом диафрагмой F1,8, двойную фронтальную камеру с датчиками разрешением 8 Мп и диафрагмой F1,8 и F2,2, топовый процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, аккумуляторы на 2915 мАч и 3430 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а также ОС Android 9 Pie с жестовой системой управления.