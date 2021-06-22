В Индии представлен смартфон Samsung Galaxy M32

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy M32. Новинку уже показали в Индии.

Смартфон Samsung Galaxy M32 оснащен Super AMOLED-экраном диагональю 6,4-дюйма. Частота обновления экрана 90 Гц. Корпус смартфона изготовлен из текстурированного пластика. Новинка оснащена сканером отпечатков пальцев. Производительность обеспечивает чипсет MediaTek Helio G80. В продаже будут доступны конфигурации с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с зарядкой 25 Вт.

Устройство оснащено Quad-камерой с основной камерой на 64 МП и фронтальной камерой на 20 МП. Запускается смартфон с OneUI 3.1 на базе Android 11. Цветовое решение черный и синий.

На данный момент смартфон выходит в Индии по цене 14 999 рупий (14 790 рублей) за версию 4/64 ГБ и 16 999 рупий ( 16 760 рублей) за версию 6/128 ГБ.
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