В Индии продано 150 тысяч Poco M3 за один день

Бренд Poco похвастался продажами смартфона Poco M3, который только сегодня стал доступен для покупки. Всего за день продаж аппарат разошелся в количестве 150 тысяч устройств. Стоит отметить, что индийская версия отличается от российской 6 ГБ ОЗУ вместо 4 ГБ и более доступной ценой.

Аппарат также оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 662, отдельным слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и боковым дактилоскопом.