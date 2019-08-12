В Индии производят очень мало iPhone

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Foxconn перенесла производство смартфонов iPhone на территорию Индии и теперь устройства будут более доступными и дешевыми. Однако, как показала статистика компании, в Индии за год производят всего 1 миллион смартфонов. Учитывая, что только за один квартал компания продает около 60 миллионов устройств, эта цифра кажется просто смешной в масштабах года. Так что если вы долгое время надеялись на то, что смартфоны яблочного бренда станут более доступными, то самое время отказываться от своих фантазий, ведь работа в Индии нужна компании лишь для каких-то льгот или чего-то в таком духе. Пока что ждать доступных смартфонов от данной компании просто нет смысла, этого не будет.