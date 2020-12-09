В Индии уже можно предзаказать Samsung Galaxy S21

Если верить информации от многочисленных инсайдеров, ожидается, что Samsung проведет глобальное мероприятие по запуску серии Galaxy S21 в середине января 2021 года. Конечно, как мы уже привыкли, смартфон уже множество раз сливали в сеть в формате рендеров, живых фотографий, рекламных роликов и так далее. Теперь же случилась очередная утечка, которая продемонстрировала стоимость и дату релиза смартфона на территории Индии. Согласно источнику, новый флагман будут продавать уже 14 января, но в Индии устройство будет представлено даже раньше остального мира. Почему компания приняла такое решение и можно ли верить данной информации — совсем скоро узнаем более достоверно. Пока что будем относиться к информации с недоверием.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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