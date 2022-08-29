В Казахстане представили складной флагман HUAWEI Mate Xs 2

27 августа в Казахстане прошла презентация флагманского складного смартфона HUAWEI Mate Xs 2. Смартфон уже поступил в продажу в партнерских магазинах по рекомендованной цене 999 990 тенге.HUAWEI Mate Xs 2 обладает 50-мегапиксельной камерой, поддерживающей оптику HUAWEI XD, а также 7,8-дюймовым складным дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, высоким разрешением 2480x2200 и комфортным соотношением 8:7,1, что поднимает качество фото и просмотра контента на новый уровень. Кроме того, смартфон получил ультратонкие стереодинамики с большой амплитудой, обеспечивающие объемное звучание.

Инновационная разработка шарнира «соколиное крыло» с двойным поворотом делает складку на экране HUAWEI Mate Xs практически незаметной. При создании смартфона были использованы сверхлегкие и высокопрочные инновационные материалы, что обеспечивает устойчивость к ударам, долговечность и малый вес устройства – всего 255 г.

Помимо этого, HUAWEI Mate Xs 2 оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч, а умная зарядка HUAWEI мощностью 66 Вт позволяет увеличить время автономной работы смартфона в режиме ожидания.