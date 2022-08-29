В Казахстане представили складной флагман HUAWEI Mate Xs 2

27 августа в Казахстане прошла презентация флагманского складного смартфона HUAWEI Mate Xs 2. Смартфон уже поступил в продажу в партнерских магазинах по рекомендованной цене 999 990 тенге.

HUAWEI Mate Xs 2 обладает 50-мегапиксельной камерой, поддерживающей оптику HUAWEI XD, а также 7,8-дюймовым складным дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, высоким разрешением 2480x2200 и комфортным соотношением 8:7,1, что поднимает качество фото и просмотра контента на новый уровень. Кроме того, смартфон получил ультратонкие стереодинамики с большой амплитудой, обеспечивающие объемное звучание.

Инновационная разработка шарнира «соколиное крыло» с двойным поворотом делает складку на экране HUAWEI Mate Xs практически незаметной. При создании смартфона были использованы сверхлегкие и высокопрочные инновационные материалы, что обеспечивает устойчивость к ударам, долговечность и малый вес устройства – всего 255 г.

Помимо этого, HUAWEI Mate Xs 2 оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч, а умная зарядка HUAWEI мощностью 66 Вт позволяет увеличить время автономной работы смартфона в режиме ожидания.
Samsung Galaxy A13 получит версию на SoC Helio G80…
Смартфон Samsung Galaxy A13 уже вышел в двух версиях на платформах Samsung Exynos 850 (4G-вариант) и Medi…
Представлен бюджетный смартфон Meizu 10s…
Производитель смартфонов Meizu представил новую модель Meizu 10s. Новинка является бюджетной, но имеет сх…
Флагманский смартфон Vivo X80 Pro+ готов к выходу …
Сетевые инсайдеры сообщают, что флагманский смартфон Vivo X80 Pro+ будет официально представлен уже в сле…
Смартфон Realme V20 5G оценен в 150 долларов…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью V20 5G, которая, несмотря на невысокую цену в 15…
Pixel 7 и Pixel 7 Pro получат камеры Samsung…
Pixel 7 Pro уже официально представлен и будет запущен в конце этого года. Теперь у нас есть новости о то…
Motorola представила два новых смартфона Moto G62 и Moto G42…
Компани Motorola представила два новых смартфона Moto G62 и Moto G42. …
Бренд TECNO представил новую серию смартфонов Camon 19…
Популярный бренд ТECNO анонсировал новую линейку смартфонов Camon 19. Линейка состоит из трех моделей: Ca…
OnePlus Nord CE 2 получает обновление OxygenOS 12 Open Beta …
Компания OnePlus выпустила смартфон OnePlus Nord CE 2 в феврале, он дебютировал с OxygenOS 11 на базе And…
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor