В Китае анонсируют Galaxy A9 (2018)

Компания Samsung 24 октября проведет для китайского рынка мероприятие и анонсирует Galaxy A9 (2018).

Galaxy A9 (2018) - первый в мире телефон с четырьмя камерами сзади. Он предлагает 24-мегапиксельную f / 1.7-основную камеру, сверхширокую камеру 8MP f / 2.4 12mm, 10-мегапиксельную f / 2.4 2x телеобъективную камеру и 5-мегапиксельную f / 2.2 глубину считывания четвертой камеры. На передней панели имеется один 24-мегапиксельный модуль f / 2.0. Samsung Galaxy A9 (2018) также оснащен 6,3-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080p, процессором Snapdragon 660, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 3,800 мАч.