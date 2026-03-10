В Китае готовятся к релизу Lisuan G100

Компании NVIDIA и AMD не проявляют особой активности в выпуске новых видеокарт для игрового сегмента, и, судя по всему, в этом году не стоит ожидать новых линеек от этих компаний. Однако китайский производитель видеокарт Lisuan имеет довольно интересные планы на этот год — сообщает, что компания собирается запустить видеокарту G100 уже 12 марта. Для тех, кто не в курсе, Lisuan G100 заявлена как первая в Китае игровая видеокарта на базе 6-нм технологии, и первые бенчмарки показывают, что она обладает производительностью, которая может конкурировать с решениями от NVIDIA и AMD, пусть и начального сегмента. Одной из главных особенностей новинки является наличие 12 ГБ памяти GDDR6, которая работает через интерфейс PCIe 4.0. Это говорит о том, что производитель намерен позиционировать эту модель как конкурента видеокартам 60-й серии от NVIDIA, и производительность подтверждает эти намерения.

Видеокарта оснащена 192 TMU, 96 ROP и максимальным TDP в 225 Вт с питанием через один 8-пиновый разъём. По результатам первых тестов OpenCL, Lisuan G100 превзошла NVIDIA RTX 4060 и AMD Radeon RX 9060 XT. Сообщается, что Lisuan начала массовое производство видеокарт ещё в сентябре 2025 года, что обоснует запуск в первом-втором квартале. Однако производитель пока что ничего не говорит о стоимости новой видеокарты, а также не раскрывает данные о том, будет ли новинка продаваться в розничных магазинах, либо же бренд отдаст видеокарту OEM-производителям для установки в готовые ПК.
