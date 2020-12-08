В Китае одобрили выход Xiaomi Mi 11

Сетевые источники сообщили о том, что в Китае был сертифицирован смартфон Xiaomi Mi 11. Это подтверждает слухи о скорой презентации устройства. Ранее Xiaomi Mi 11 под модельным наименованием M2011K2C засветился в базе данных популярного бенчмарка Geekbech.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 11 получит AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц, скругленными по бокам кромками и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт, а также основную камеру со 108 Мп главным модулем с 1/1,33-дюймовым датчиком, 13 Мп сверхширокоугольным модулем и 5 Мп дополнительным модулем.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
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