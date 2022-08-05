В Китае представили собственную видеокарту, но она очень слабая

Китайский внутренний производитель графических процессоров Innosilicon наконец-то выпустил свой последний графический процессор Fantasy 2, который на удивление медленнее, чем графический процессор Fantasy 1. Графический процессор предыдущего поколения дебютировал в конце 2021 года, обеспечивая вычислительную мощность до 10 терафлопс. Для сравнения, GPU Fantasy 2 предлагает 1,5 TFLOP, поэтому мы можем сказать, что этот чип уже медленнее, чем его предшественник. Но в отличие от первого поколения, графический процессор Fantasy 2 не предназначен для использования в качестве быстрой карты, поскольку он предназначен для совершенно другого сегмента рынка.

В презентации Innosilicon говорилось, что графический процессор Fantasy 2 предназначен для использования в устройствах с низким энергопотреблением. Рынок нового графического процессора ориентирован на ноутбуки, настольные компьютеры и встроенные промышленные системы. Новый Fantasy 2 предлагает 1,5 терафлопс FP32 или вычисления с одинарной точностью. Энергопотребление остается низким — от 4 Вт до 15 Вт, что составляет почти пятипроцентную разницу по сравнению с Fantasy 1. Чип также предлагает вычислительную мощность 12,5 TOP (INT8) и обеспечивает скорость заполнения пикселей всего 48 GPixel/сек, что значительно ниже, чем 160 GPixel/сек у первого поколения. Вопрос только в стоимости этой новой видеокарты, так как пока что информации о релизе даже на территории Китая нет.