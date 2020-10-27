В Китае представлен новый смартфон ZTE V2020 5G

ZTE анонсировала новый смартфон ZTE V2020 5G. Он оснащается 6,53 дюймовым ЖК-дисплеем и предлагает перфорированный дизайн.

Производительность в приложениях обеспечивает чип Dimensity 800 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти UFS 2.1. Для увеличения емкости памяти есть слот для карты microSD.

Устройство предлагает фронтальную камеру на 16 МП и квадрокамеру на 48 МП. Емкость батареи составляет 4000 мАч. На задней панели есть сканер отпечатков пальцев. Смартфон ZTE V2020 5G будет работать на ОС Android 10 с MiFavor UI, также реализована поддержка 5G/4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, усилитель Smart PA и поддержка DTS: X Ultra.

Рекомендованная стоимость смартфона ZTE V2020 5G составляет 210 долларов.