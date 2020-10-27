В Китае представлен новый смартфон ZTE V2020 5G

ZTE анонсировала новый смартфон ZTE V2020 5G. Он оснащается 6,53 дюймовым ЖК-дисплеем и предлагает перфорированный дизайн.

Производительность в приложениях обеспечивает чип Dimensity 800 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти UFS 2.1. Для увеличения емкости памяти есть слот для карты microSD.

Устройство предлагает фронтальную камеру на 16 МП и квадрокамеру на 48 МП. Емкость батареи составляет 4000 мАч. На задней панели есть сканер отпечатков пальцев. Смартфон ZTE V2020 5G будет работать на ОС Android 10 с MiFavor UI, также реализована поддержка 5G/4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, усилитель Smart PA и поддержка DTS: X Ultra.

Рекомендованная стоимость смартфона ZTE V2020 5G составляет 210 долларов.
Комментарии и отзывы ZTE V2020 5G
Обзоры:
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Новости:
Poco C3 оказался улучшенной версией Redmi 9C

Бренд Poco пополнил ассортимент смартфонов моделью Poco C3, которая оказалась не полной копией Redmi 9C, ...
OnePlus 7/7 Pro получит обновление OxygenOS 11 в декабре

Представитель компании OnePlus сообщил, когда прошлогодние флагманы OnePlus 7 и OnePus 7 Pro получат обно...
Samsung Galaxy Z Fold3 показали на рендерах

Профильное издание Letsgodigital опубликовало подробный рендер складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3...
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушникиОбзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушники
Лучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini BlackЛучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini Black
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Cherry представила беспроводной комплект...
Cherry представила беспроводной комплектКомпания Cherry представила беспроводной комплект периферии Gentix. Комплект периферии отличается широким...
Realme V5 очень похож на Honor 30...
Realme V5 очень похож на Honor 30Компания Realme поделилась качественными изображениями смартфона Realme V5, который еще не был представле...
ZTE Axon 20 5G готовится удивить аудитор...
ZTE Axon 20 5G готовится удивить аудиторКакое-то время назад пользователи активно обсуждали тот факт, что крупные компании уже тестируют установк...
Virgin Galactic представляет дизайн само...
Virgin Galactic представляет дизайн самоКомпания Virgin Galactic делает большие планы на высокоскоростные авиаперелеты. Компания разработала конц...
Опубликована первая распаковка Poco X3 N...
Опубликована первая распаковка Poco X3 NВ сети появилось первое видео распаковки и тестирования смартфона Poco X3 NFC, который появится в продаже...
Gigabyte выпустила накопитель AORUS Gen ...
Gigabyte выпустила накопитель AORUS Gen Gigabyte выпустила накопитель AORUS Gen 4 AIC емкостью 2 Тб. Твердотельный накопитель имеет четыре предус...
На смартфонах Google Pixel отключится ре...
На смартфонах Google Pixel отключится реКомпания Google решила отключить функцию ретуширования лица на телефонах Pixel по умолчанию, несмотря на ...
Обзор сборника Super Mario 3D All Stars....
Обзор сборника Super Mario 3D All Stars.Марио – один из самых популярных персонажей в мире, олицетворяющий видеоигры как часть массовой культуры....
Поддержка Dual-SIM Dual-5G может появить...
Поддержка Dual-SIM Dual-5G может появить...
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB...
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBДо релиза iPhone 12 осталось совсем чуть-чуть, но пользователи все же интересуются, какой лучше всего сма...
Apple планирует выпустить 5,4-дюймовый i...
Apple планирует выпустить 5,4-дюймовый iПо слухам, в линейке смартфонов Apple на 2020 год будет еще одна новая модель получившая название iPhone ...
Huawei Mate 40 Pro+ может не хватить все...
Huawei Mate 40 Pro+ может не хватить всеВ сети появились новые подробности о ценах на флагманские смартфоны Huawei Mate 40, презентация которых с...
Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесосОбзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесос
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13
Обзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TVОбзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TV
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor