В Китае представлен смартфон iQOO Neo 5SE

Бренд iQOO представил новый смартфон Neo 5SE в Китае. Новинка будет доступна в комплектации с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Цена устройства начинается с 345 долларов.

iQOO Neo 5SE оснащен 6,3-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD +. Производительность в приложения и играх обеспечивает платформа Qualcomm Snapdragon 870. Из коробки он будет работать на OriginOS Ocean, который построен на базе Android 12. Что касается задней панели, устройство имеет три задние камеры, они включают в себя основной датчик на 50 МП + сверхширокоугольный объектив на 8 МП + камеру на 2 МП. Селфи-камера в данном случае на 16 МП. Аккумулятор телефона емкостью 4500 мАч обеспечивает быструю зарядку мощностью 55 Вт. Другие функции: 5G, Wi-Fi, 4G LTE, порта USB Type-C и Bluetooth v5.1, а также есть сканер отпечатков пальцев.
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