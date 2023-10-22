В Китае раскупили все Huawei Mate 60

Китайские источник сообщают, что смартфоны серии Huawei Mate 60 стали дефицитными на местном рынке в преддверии распродаж. Смартфоны недоступны для покупки в таких популярных магазинах, как Huawei Mall и JD.com. Сделав заказ, покупку придется ждать до ноября или декабря. Купить смартфоны можно лишь в неофициальных магазинах, но с переплатой в 150 долларов. В Huawei ситуацию с дефицитом не комментируют.

Напомним, что Huawei Mate 60 оснащается поддержкой двусторонней спутниковой SMS-связи Beidou, 6,69-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2688:1216 точек, частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и затемнением ШИМ с частотой 1440 Гц, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, ОС Harmony OS 4.0 « из коробки», селфи-камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный оптический зум), аккумулятором на 4750 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 7,5 Вт соответственно, защитой от воды (IP68) и защитным стеклом Kunlun второго поколения на тыльной панели.
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