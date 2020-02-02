В Китае уже можно заказать смартфон Xiaomi Mi 10

Некоторые китайские интернет-магазины начали принимать предзаказы на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который еще не был представлен официально. В частности, заказы принимают на популярной платформе Taobao. Смартфон можно заказать в двух версиях – с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G и без. Конфигураций памяти предусмотрено три: 64, 128 и 256 ГБ. Официальная цена Xiaomi Mi 10 станет известна только после презентации. Предполагается, что стандартная версия обойдется в 500 долларов, а вот более продвинутый Mi 10 Pro будет стоить около 650 долларов.