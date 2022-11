В «М.Видео» начали продавать Nothing Phone (1)

Вслед за «ДНС» компания «М.Видео» начала продавать в России смартфон Nothing Phone 1. Разумеется, аппарат завезен в страну в рамках параллельного импорта. Его цена составляет 45 тысяч рублей.

Напомним, что Nothing Phone (1) оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, прозрачной задней панелью со светодиодами, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, беспроводной 15-Вт и обратной 5-Вт беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация) и 16 Мп (Samsung JN1 и сверхширокоугольная оптика), фронтальной камерой на 16 Мп, а также предустановленной прошивкой Nothing OS на базе ОС Android 12.