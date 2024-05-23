В М.Видео стартовали продажи в России смартфонов HUAWEI Pura 70

Группа М.Видео-Эльдорадо, объявил о старте продаж новой серии смартфонов HUAWEI Pura 70. Линейка представляет собой преобразованную и улучшенную версию популярных смартфонов HUAWEI P.Смартфоны HUAWEI Pura 70 отличаются стильным дизайном, ультракамерой XMAGE с возможностью высокоскоростной съемки, прочным стеклом Kunlun Glass второго поколения и двойной быстрой зарядкой HUAWEI SuperCharge. В первую неделю предзаказа (с 15 по 22 мая) интерес к новой линейке HUAWEI оказался на 35% выше, чем к серии HUAWEI P 60 в прошлом году. Финансовые показатели также демонстрируют рост на 56% по сравнению с предыдущей моделью.Высокотехнологичная ультракамера HUAWEI Pura 70 с поддержкой Motion Engine позволяет снимать динамичные сцены с невероятной четкостью. Основной и телеобъективы оснащены функцией высокоскоростной съемки, что позволяет запечатлевать объекты, движущиеся со скоростью до 300 км/ч.

HUAWEI Pura 70 Ultra дополнительно оснащен выдвижной ультракамерой с 1-дюймовым сенсором CMOS и самой широкой физической диафрагмой среди устройств такого типа. Он обеспечивает водонепроницаемость класса IP68 и выдерживает до 300 000 циклов выдвижения.Смартфоны HUAWEI Pura 70 также обладают телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1, который позволяет снимать макроизображения с высокой детализацией даже при слабом освещении.Дисплеи HUAWEI Pura 70 нового поколения HUAWEI X-True гарантируют превосходное качество изображения, высокую плотность пикселей и пиковую яркость.