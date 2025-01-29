В МТС стал доступен для предзаказа ударопрочный HONOR X9c

С 28 января 2025 года МТС открыла предзаказ на смартфон HONOR X9c, позиционируемый как ударопрочное устройство с премиальными характеристиками. Базовая модель (8/256 ГБ) оценивается в 38 990 рублей, версия с 12 ГБ оперативной памяти — 40 990 рублей. Покупатели, оформившие заказ до 3 февраля, получат умные часы HONOR CHOICE Watch, годовую бесплатную замену экрана и задней панели, а также расширенную гарантию на два года.В МТС отметили, что сегмент смартфонов стоимостью 30–40 тыс. рублей демонстрирует устойчивый рост: за пять лет их доля в штучных продажах выросла вдвое, достигнув 5,1%. «HONOR X9c сочетает надежность и современные технологии, что делает его перспективным для рынка», — заявил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и яркостью до 4000 нит, а также защиту HONOR Eye Comfort (ШИМ 3840 Гц). Корпус толщиной 7,98 мм и весом 189 граммов оснащен батареей 6600 мА·ч с поддержкой зарядки 66 Вт. Устройство сертифицировано по стандарту SGS Premium Performance, гарантирующему устойчивость к падениям с высоты до 2 метров, и защиту IP65M (водо- и пыленепроницаемость).Аккумулятор с чипом HONOR E1 работает при температурах от -55°C до +30°C, обеспечивая до 20 часов звонков на морозе и 30 часов — в жару. Система AI-управления энергопотреблением позволяет совершать вызовы даже при 2% заряда.Основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией поддерживает съемку в движении, три портретных режима (1x, 2x, 3x) и AI-ластик для удаления объектов с фото.