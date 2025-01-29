В МТС стал доступен для предзаказа ударопрочный HONOR X9c

С 28 января 2025 года МТС открыла предзаказ на смартфон HONOR X9c, позиционируемый как ударопрочное устройство с премиальными характеристиками. Базовая модель (8/256 ГБ) оценивается в 38 990 рублей, версия с 12 ГБ оперативной памяти — 40 990 рублей. Покупатели, оформившие заказ до 3 февраля, получат умные часы HONOR CHOICE Watch, годовую бесплатную замену экрана и задней панели, а также расширенную гарантию на два года.

В МТС отметили, что сегмент смартфонов стоимостью 30–40 тыс. рублей демонстрирует устойчивый рост: за пять лет их доля в штучных продажах выросла вдвое, достигнув 5,1%. «HONOR X9c сочетает надежность и современные технологии, что делает его перспективным для рынка», — заявил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и яркостью до 4000 нит, а также защиту HONOR Eye Comfort (ШИМ 3840 Гц). Корпус толщиной 7,98 мм и весом 189 граммов оснащен батареей 6600 мА·ч с поддержкой зарядки 66 Вт. Устройство сертифицировано по стандарту SGS Premium Performance, гарантирующему устойчивость к падениям с высоты до 2 метров, и защиту IP65M (водо- и пыленепроницаемость).

Аккумулятор с чипом HONOR E1 работает при температурах от -55°C до +30°C, обеспечивая до 20 часов звонков на морозе и 30 часов — в жару. Система AI-управления энергопотреблением позволяет совершать вызовы даже при 2% заряда.

Основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией поддерживает съемку в движении, три портретных режима (1x, 2x, 3x) и AI-ластик для удаления объектов с фото.

iPhone 17 получит дисплей на 90 или 120 Гц…
Судя по информации от инсайдеров, компания Apple планирует сократить разрыв между линейками iPhone 17 и i…
Redmi A4 5G оценили в 100 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi A4 5G, которая появится в продаж…
Представлен компактный смартфон ALT Mive ZEM 3…
Корейская компания All Life Technology пополнила ассортимент смартфонов моделью Mive ZEM 3, которая предн…
В сеть слили цены на смартфоны серии Samsung Galaxy S25…
Samsung официально представит смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra уже 22 января — а сегодня появились …
Samsung заняла лидирующую позицию на рынке складных смартфон…
Сегодня аналитики мобильного рынка сообщили довольно интересную новость — они отметили, что впервые за до…
Samsung упустила контракт на Snapdragon 8 Elite Gen 2…
Проблемы, с которыми компания Samsung столкнулась в разработке технологического процесса 3-нм, вынудили Q…
OnePlus Ace 5 показали на фото …
Компания OnePlus опубликовала фотографии смартфона OnePlus Ace 5, который будет официально представлен до…
Realme Neo7 получит производительный процессор …
Компания Realme официально объявила, что грядущий смартфон Realme Neo7 будет основан на производительном …
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor