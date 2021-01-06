В Mi A3 Android 11 исправлена ​​проблема с кирпичом

Некоторые из пользователей Mi A3, которые обновили свои устройства до Android 11 столкнулись с небольшой атакой Anxiety.

Обновление которое было внезапным и недоработанным, сделало многие устройства кирпичом. Сегодня китайская компания Xiaomi повторно выпустила обновление, в которой разработчики компании устранили данную проблему.

Устройство получило обновление с номером сборки 12.0.3.0.RFQMIXM и весит около 1,40 ГБ. Журнал изменений такой же, как и в первом обновлении, и показывает типичные особенности ОС Android 11. Кроме того, обновление содержит исправление безопасности от декабря 2020 года.

При обновлении устройство успешно переходит на более новую версию Android.