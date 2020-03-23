В OC Android 11 появятся новые функции управления жестами смартфона

C выходом новой операционной системы Android 11 Developer Preview 2, появились новые подробности функции управления жестами смартфона.

Новая система жестов управления смартфона это двойное постукивания по задней части корпуса.

С помощью двойного постукивания по задней части корпуса можно включить камеру, запустить Google Assistant, приостановить/включить воспроизведение, отключить звуки входящих звонков. Теперь же стало известно еще о двух действиях: сделать снимок экрана и показать недавно используемые приложения.

Новые жесты не требуют специального оборудования, только данные датчика акселерометра и гироскопа, чтобы определить, дважды ли пользователь коснулся задней панели. Также разработчики поработали над тем, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний, чтобы уменьшить потребление энергии, жесты не будут работать, когда экран выключен, активирован экран блокировки или запущена камера.