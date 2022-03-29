В Realme 9 4G будет использоваться 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HM6

Realme 9 4G станет вторым телефоном компании со 108-мегапиксельным сенсором после Realme 8 Pro. Тем не менее, в 8 Pro использовался более старый датчик ISOCELL HM2 , а в 9 — совершенно новый датчик ISOCELL HM6 от компании Samsung. Компания рекламирует новую камеру под названием «ProLight». Как поясняется, в ISOCELL HM6 используется новая компоновка NonaPixel Plus (биннинг 3x3), которая в сочетании с другими улучшениями увеличит способность датчика собирать свет на 123% по сравнению с HM2.

Основываясь на внутреннем тестировании, Realme заявляет, что новая камера выдает более яркие фотографии с лучшей цветопередачей при съемке в условиях низкой освещенности. Realme 9 также будет использовать функцию «ультрамасштабирования», встроенную в датчик HM6, для масштабирования без потерь с помощью основной камеры. Samsung еще официально не представила новый датчик — Realme 9 будет первым, кто его будет использовать, а сам телефон еще не анонсирован.