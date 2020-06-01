В России Powerbeats Pro появились в новых ярких цветах

Основные характеристики наушников
9 часов автономной работы при полном заряде батареи;
Режим быстрой зарядки Fast Fuel: 5 минут подзарядки хватит на 1,5 часа воспроизведения музыки;
IPX4 защита от пота и влажности;
Powerbeats Pro заряжаются от чипа H1, обеспечивая еще более быстрое соединение и переключение между устройствами iCloud, а также управление голосом с помощью «Привет, Siri» на устройствах iOS;
Технология Bluetooth Class 1 увеличивает зону сигнала и повышает надежность подключения;
Pегуляторы громкости и переключения треков на обоих наушниках;
Мощный, сбалансированный звук с динамическим диапазоном и шумоизоляцией;
Улучшенная производительность телефонных звонков и обработка вызовов с любого наушника;
Регулируемые, надежные ушные крепления для комфорта и стабильности во время активных тренировок;
Четыре размера наушников обеспечивают оптимальное звучание и комфорт;