В России был представлен смартфон Vivo V17 с камерой-бриллиантом

Сегодня в России был официально представлен смартфон Vivo V17. Он выйдет в продажу 6 декабря и его цена будет составлять 22 990 рублей.

Напомним, что аппарат характеризуется основной камерой с четырьмя модулями разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп врезанную в дисплей, процессором Qualcomm Snapdragon 665, 8 Гб оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6,44- дюймовым дисплеем Full HD+ с подэкранном сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт.