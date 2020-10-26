В России наблюдают дефицит iPhone 12

Отечественные ритейлеры и операторы связи сообщают об огромном интересе пользователей к новым смартфонам iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Отмечается, что за первые три дня продаж новинки оказались почти полностью распроданы. Новая партия смартфонов Apple появится в России в течение одной или двух недель. Отмечается, что прошлогоднему iPhone 11 такая популярность и не снилась.

Напомним, что iPhone 12 и iPhone 12 Pro оценены от 79 990 и 99 990 рублей соответственно. Базовый iPhone 12 оснащается поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем (Super Retina XDR) с разрешением 2532:1170 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп главным и 12 Мп сверхширокоугольным модулями, 6-ядерной платформой A14 Bionic, защитой от воды согласно степени IP68, габаритами 146,7:71,6:7,4 мм, поддержкой магнитной беспроводной зарядки Magsafe, а также чёрной, белой, красной, зелёной и синей расцветками.
Комментарии и отзывы iPhone 12
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