В России начались продажи новых смартфонов HONOR 400 и 400 Pro с 200-Мп AI-камерами

8 июля в России стартовали продажи новой серии смартфонов HONOR 400 и HONOR 400 Pro. Новинки ориентированы на пользователей, ценящих мобильную фотографию и современные AI-технологии. Обе модели оснащены 200-мегапиксельной камерой с поддержкой искусственного интеллекта, что позволяет реализовать функции интеллектуального размытия фона, AI-портретной съемки и суперзума до 30x у базовой версии и до 50x у Pro. HONOR 400 Pro получил тройной модуль камер: основная 200 Мп с оптической и электронной стабилизацией, телефото 50 Мп и ультраширокоугольная 12 Мп. Фронтальная камера — 50 Мп. Обычная версия также оснащена AI-камерой 200 Мп, а также 12-Мп ультраширокоугольным и 50-Мп фронтальным модулями.

Для творческой съемки предусмотрены режимы Harcourt и «Имитация фотопленки», вдохновленные классическими пленками Fuji и Kodak. Встроенный AI-редактор позволяет расширять кадр, удалять лишние объекты и повышать качество фото без сторонних приложений.

Смартфоны получили аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, поддержку быстрой зарядки HONOR SuperCharge и яркий дисплей 5000 нит. HONOR 400 доступен в черном, сером и золотом цветах, а Pro-версия — в черном и сером.

Стоимость HONOR 400 варьируется от 40 990 до 48 990 рублей в зависимости от конфигурации памяти, HONOR 400 Pro — от 64 990 до 69 990 рублей. До 21 июля действует акция: скидки и подарки при покупке в розничных сетях и у отдельных ритейлеров. Новинки уже доступны в магазинах и на маркетплейсах по всей стране.

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