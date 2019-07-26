В России представили Honor 20 Pro. Смартфон с самой доступной флагманской камерой

2019-07-26, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Honor 20 Pro; [84]
25 июля в Москве прошла презентация смартфона Honor 20 Pro. Если вкратце, новинка получила сразу четыре топовые камеры, симпатичный дизайн, мощный процессор Kirin 980, 8 Гбайт оперативной памяти, 256 Гбайт внутренней и емкий аккумулятор на 4000 мАч. Модель можно приобрести со 2 августа по очень приемлемому ценнику. Все подробности в этом репортаже.

Внешний вид

HONOR 20 PRO получил необычный дизайн. Задняя крышка выполнена из стекла, и в этот раз ее украсили переливающимся узором в стиле «динамической голографии». В России смартфон будет доступен в двух цветах: мерцающий чёрно-фиолетовый и мерцающий бирюзовый.

На правой грани находится качелька регулировки громкости и кнопка разблокировки, в которую встроили сканер отпечатков пальцев. Он срабатывает просто мгновенно.

Снизу расположился микрофон, многофункциональный разъем USB Type-C и динамик. Входа под наушники в смартфоне, к сожалению, не предусмотрен.

HONOR 20 PRO оснащен безрамочным экраном с врезанной в него фронтальной камерой. 6,26-дюймовый дисплей имеет IPS матрицу, FHD+ разрешение и занимает 91.7% от всей площади лицевой панели. Цветопередача и углы обзора отличные.

Железо

Смартфон получил флагманский процессор Kirin 980, построенный по 7-нанометровому техпроцессу. Он работает в связке с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней. Все это вместе с фирменной технологией GPU Turbo версии 3.0, повышающая уровень производительности, позволяет играть во всем мобильные игры на высоких настройка и стабильным FPS.

Аккумулятор имеет емкость в 4000 мАч, которого хватает на весь день активного использования. Смартфон подставляется вместе с мощным блоком питания на 22,5 Вт, способный за 30 минут времени зарядить устройство больше чем на половину.
Также Honor не забыла про звук и внедрила в новинку технологию объёмного звучания Virtual 9.1 Surround Sound, которая реализована на базе Histen 6.0, поддерживающая практически всеми современными наушниками.

Камера

HONOR 20 PRO получил очень серьезные фотовозможности. Он оснащен сразу четырьмя камерными модулями. Основной модуль Sony IMX586 имеет высокое разрешение на 48 мегапикселей с диафрагмой f1.4. Ультраширокий объектив с разрешением 16 мегапикселей и диафрагмой f2.2 позволяет делать снимки с большим углом обзора 117 градусов. С помощью телеобъектива на 8 мегапикселей с диафрагмой f2.4 можно фотографировать объекты вдали с гибридным зумом х5 и цифровым до х30. Последняя камера на 2 мегапикселя и диафрагмой f2.4 была внедрена для того, чтобы делать макрофотографии с минимальной дистанцией до объекта в 4 см.

Также в смартфон установили интеллектуальный режим AI Ultra Clarity, оптическую стабилизацию изображения и стабилизацию изображения при ночной съёмке AIS Super Night. Все эти факторы позволили HONOR 20 PRO набрать 111 баллов в рейтинге DxOMark и занять третье место в топе.

Цена

HONOR 20 PRO доступен по привлекательной цене в 34 990 рублей. На данный момент предзаказ на смартфон уже стартовал, и при его оформлении в подарок можно получить беспроводные наушники HONOR FlyPods Lite. Кстати на устройство действует расширенная гарантия в два года.

Также в рамках мероприятия был показан новый фитнес-трекер HONOR Band 5. Его оснастили 0,95-дюймовым AMOLED экраном, 10 режимами для занятия спортом и функцию мониторинга пульса. Цена пока неизвестна, но начало продаж намечено на август этого года.


Комментарии и отзывы Honor 20 Pro
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