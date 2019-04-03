В России представили Huawei P30, P30 Lite, P30 Pro. Известны официальные цены

2 апреля в Москве состоялась российская презентация флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые получили новые фото и видеовозможности, мощный процессор Kirin 980, емкие аккумуляторы, яркие цвета и многое другое. Также вместе с новинками была представлена упрощенная модель Huawei P30 Lite.

Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite представляет собой бюджетную версию флагманской модели Huawei P30. Модель имеет дисплей диагональю 6,1 дюйм с разрешением FullHD+ и плотностью 415 ppi. По технической части получила 8-ядерный процессор HUAWEI Kirin 710, 4 Гб оперативной памяти и 128 ГБ основной. Вся система работает на базе Android 9.0. с установленной поверх EMUI 9.0.1. За автономность отвечает аккумулятор объемом в 3340 мА*ч.

Модель оснастили тройной камерой —основной модуль 24 МП (диафрагма f/1.8), широкоугольный модуль 8 МП (угол обзора 120°, f/1.8) и модуль 2 МП для создания эффекта боке.

Huawei P30 и P30 Pro

У нас смартфоны будут продаваться в двух цветах: светло-голубом и северное сияние. Huawei P30 получил дисплей диагональю 6,1 дюйма, а Huawei P30 Pro 6.47 дюйма с разрешением FullHD+. Обе модели работают на процессоре HUAWEI Kirin 980 с 6 и 8 Гб оперативной памяти. Касательно аккумулятора, то их емкость составляет 3650 мА*ч и 4200 мА*ч соответственно.

Самые значительные изменения коснулись камер. Модель Huawei P30 получила тройной модуль от Leica: основная со спектральным 40 МП сенсором HUAWEI и широкоугольным объективом (диафрагма f/1.8), 16 МП камера с ультраширокоугольным объективом (диафрагма f/2.2), 8 МП камера с зум-объективом (диафрагма f/2.4, OIS). Huawei P30 Pro помимо тех же самых трех модулей камеры получил еще и четвертный — ToF-сенсор (Time of Flight). Данный датчик отвечает за измерением времени отражения света до объектов. Благодаря этому камера ощутимо лучше фокусируется, а также делает более качественные снимки в условиях низкой освещенности. P30 Pro умеет делать кадры с 10-кратным зумом при помощи комбинации оптического приближения с алгоритмической обработкой.

Цена

Huawei P30 с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней будет продаваться по цене в 49 990 рублей. Топовая модель Huawei P30 Pro с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней будет доступен 69 990 рублей. Также бюджетная версия Huawei P30 Lite с 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней будет доступен по цене 21 990 рублей. Старт продаж намечен на 13 апреля 2019 года.