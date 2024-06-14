В России представили мобильные телефоны Xenium X170

Сегодня, 14 июня, компания «Сангфей» (импортёр мобильных телефонов и детских умных часов компании Philips) официально представила на российском рынке серию мобильных телефонов, а также аксессуаров к ним, которые будут продаваться под брендом ​​Xenium. Представители компании отметили, что энергосберегающая технология, которая позволила Philips набрать популярность в мире и завоевать доверие множества покупателей, теперь дала название новому бренду Xenium. И главное преимущество устройств этого бренда в том, что мобильные телефоны за счёт ёмких аккумуляторных батареи и заводских настроек могут работать от одного заряда очень длительное время.

На текущий момент в линейку гаджетов нового бренда входят мобильные телефоны X170, X240, X300, X600 и X700, плюс имеются кабели, зарядные устройства и даже портативные батареи. Все гаджеты привлекают внимание приличной автономностью, при этом потенциальный покупатель может выбрать то, что ему нравится больше всего, чтобы удовлетворить личные запросы. К примеру, Xenium X300 может работать в режиме ожидания до 90 дней, чего предостаточно, чтобы отправиться в путешествие или на рыбалку, где нет возможности зарядить устройство. Впрочем, у всех новинок есть свои сильные стороны, которые точно заинтересуют широкую аудиторию пользователей, нуждающихся в длительном времени автономной работы и базовом наборе функций. Кроме того, в ближайшем будущем бренд планирует расширять ассортимент устройств.
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