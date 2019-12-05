В России представили realme X2 Pro с дисплеем 90 Гц. Первый флагман компании

4 декабря в Москве прошла презентация первого флагмана от realme — X2 Pro. Новинка получила самые последний процессор Snapdragon 855+, Super AMOLED дисплей на 90 Гц, быстрая зарядка SuperVOOC 50 Bт, квадрокамера с основным модулем на 64 Мпикс. Старт продаж запланирован на 9 декабря.

Корпус с градиентом

На задней крышке realme X2 Pro нанесен переливающийся градиентный рисунок, который защищен изогнутым стеклом Corning Gorilla Glass 5. Сама рамка выполнена из алюминия, приятно холодящий руку. Толщина смартфона составляет 8,7 мм. Кстати разъем для наушников здесь сохранен.

Дисплей как надо

realme X2 Pro оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с FHD+ разрешением и отличной Super AMOLED матрицей. Его частота обновления составляет 90 Гц и это в полтора раз больше, чем в обычном смартфоне. Это позволяет добиваться более плавной картинки.Прямо в экран встроен сканер отпечатков пальцев Goodix 3.0, которому понадобится около 0,23 секунды для разблокировки устройства. Также смартфон можно разблокировать с помощью фронтальной камеры.

Настоящий флагманский процессор

realme X2 Pro работает на самом последнем процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Он также поддерживает технологию Snapdragon Elite Gaming, позволяющий добиваться еще большего уровня FPS в играх. Вся система работает на OC Android 9 Pie с установленной сверху оболочкой ColorOS 6.1. В модель также не забыли встроить NFC модуль для бесконтактной оплаты.

По всем современным тенденциям смартфон получил сразу 4 модуля камеры. Первый основной модуль Samsung GW1 с разрешением 64 Мпикс и светосилой f/1.8 способен делать четкие кадры в любое время суток. Второй телеобъектив имеет гибридный 20-кратный зум, что позволяет ему делать хорошие кадры на внушительном расстоянии. Третий ультраширокоугольный модуль на 13 Мпикс может снимать фотографии с углом обзора в 115°. Четвертый модуль служит для измерения глубины кадров, что позволяет более естественно размывать задний фон в стиле Боке.

Основной модуль с помощью технологии Quad Bayer 4-в-1 способен, объединяющую четыре смежных пикселя в один пиксель и делать снимки по-настоящему больших размеров, при этом будет повышено чёткость изображения. Также здесь присутствует обновленный ночной режим Nightscape 2.0, сочетающий в себе ИИ и многокадровый синтез для снижения шумов.

Быстрая зарядка за 35 минут

В realme X2 Pro установили аккумулятор емкостью в 4000 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 50 Вт. Благодаря ней на один цикл зарядки уйдет всего 35 минут. На время атомной работы положительно скажется технология искусственного интеллекта, позволяющая выявляет менее активные приложения и останавливать их работу.

Цены и условия предзаказа

realme X2 Pro в России будет доступен в двух конфигурациях с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней, а также 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней по цене в 34 990 рублей и 39 990 рублей соответственно. Старт продаж намечен на 9 декабря. Сейчас можно оформить предзаказ на смартфон и получить скидку в 2 000 рублей.