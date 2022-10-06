В России представили серию смартфонов-хамелеонов vivo V25

Бренд vivo официально представила для российского рынка серию смартфонов V25. В нее вошли три модели: V25e, V25 и V25 Pro. Новинки получили быструю зарядку FlashCharge, AMOLED матрицу экрана, 8 Гб виртуального расширения памяти и яркий корпус из фотохромного стекла.

Старшую модель vivo V25 Pro оснастили изогнутым 3D-экраном на 6,56-дюйма с частотой обновления на 120 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1300, встроенной памятью на 256 Гб, тройной камерой с основным модулем на 64 Мпикс, фронтальной камерой на 50 Мпикс и быстрой зарядкой на 66 Вт, способной зарядить телефон до 42% всего за 15 минут.vivo V25 работает на процессоре MediaTek Dimensity 900 с 8 или 12 Гб оперативной памяти, количество встроенной памяти составляет до 256 Гб. Размер экрана равен 6,44 дюйма, разрешение FullHD+, а частота обновления 90 Гц. Основной модуль камеры имеет разрешение на 64 Мпикс, а фронтальная на 32 Мпикс. Быстрая зарядка на 44 Вт заряжает смартфон до 61% за 30 минут.Модель vivo V25e получила процессор MediaTek Helio G99, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб внутренней памяти. Экран здесь тот же, что и в vivo V25 — 6.44 дюйма, FullHD+ разрешение и развертка на 90 Гц. Разрешение основной камеры равно 64 Мпикс, а фронтальной 32 Мпикс. Мощность фирменной быстрой зарядки составляет 44 Вт.