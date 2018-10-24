В России представлен корпус AeroCool Cylon Tempered Glass Version

2018-10-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AeroCool Cylon Tempered Glass Version; [85]
AeroCool Advanced Technologies представляет на российском рынке системный блок Cylon Tempered Glass Version. Новый продукт нацелен на моддеров ПК, которым важен внешний вид системного блока и визуальная совместимость с остальными комплектующими. Однако, и продвинутые геймеры тоже останутся довольны продуманной системой охлаждения и простотой обслуживания.

Корпус AeroCool Cylon Tempered Glass Version совместим с материнскими форматами форматов ATX, micro ATX и mini-ITX. Его визитная карточка — боковая панель из закалённого стекла. Сквозь нее видны все собранные комплектующие, что открывает возможности для экспериментов с иллюминацией. Также Cylon Tempered Glass Version интересен минималистичной фронтальной панелью, где располагается встроенная светодиодная подсветка в виде яркой косой черты. У этой подсветки 13 режимов работы и шесть вариантов анимации мерцания.

В Cylon Tempered Glass Version реализована поддержка процессорных кулеров высотой до 155 мм, а также поддерживается установка видеокарт длиной до 371 мм. В корпусе предусмотрена установка двух дополнительных 120-мм вентиляторов для обдува видеокарт. Всего можно установить до 7 кулеров, также поддерживается размещение системы жидкостного охлаждения, для чего во фронтальной плоскости установлен 120-мм радиатор. Вентиляционные отверстия в корпусе спроектированы таким образом, чтобы обеспечить сквозной поток воздуха, эффективно удаляя избыточное тепло из системы.В российской рознице Cylon Tempered Glass Version будет продаваться по рекомендованной розничной цене в 2900 рублей.

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