В России представлен корпус AeroCool Cylon Tempered Glass Version

AeroCool Advanced Technologies представляет на российском рынке системный блок Cylon Tempered Glass Version. Новый продукт нацелен на моддеров ПК, которым важен внешний вид системного блока и визуальная совместимость с остальными комплектующими. Однако, и продвинутые геймеры тоже останутся довольны продуманной системой охлаждения и простотой обслуживания.

Корпус AeroCool Cylon Tempered Glass Version совместим с материнскими форматами форматов ATX, micro ATX и mini-ITX. Его визитная карточка — боковая панель из закалённого стекла. Сквозь нее видны все собранные комплектующие, что открывает возможности для экспериментов с иллюминацией. Также Cylon Tempered Glass Version интересен минималистичной фронтальной панелью, где располагается встроенная светодиодная подсветка в виде яркой косой черты. У этой подсветки 13 режимов работы и шесть вариантов анимации мерцания.

В Cylon Tempered Glass Version реализована поддержка процессорных кулеров высотой до 155 мм, а также поддерживается установка видеокарт длиной до 371 мм. В корпусе предусмотрена установка двух дополнительных 120-мм вентиляторов для обдува видеокарт. Всего можно установить до 7 кулеров, также поддерживается размещение системы жидкостного охлаждения, для чего во фронтальной плоскости установлен 120-мм радиатор. Вентиляционные отверстия в корпусе спроектированы таким образом, чтобы обеспечить сквозной поток воздуха, эффективно удаляя избыточное тепло из системы.В российской рознице Cylon Tempered Glass Version будет продаваться по рекомендованной розничной цене в 2900 рублей.