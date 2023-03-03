В России стал доступен смартфон OPPO Reno8 T 5G по цене в 34 990 рублей

Компания OPPO провела в Москве презентацию, в рамках которой представила смартфон OPPO Reno8 T 5G. Новинку оснастили AMOLED-экраном на 6.7 дюймов с закргуленными краями с частотой обновления 120 Гц. Он занимает 93% от всей передней площади. Камера состоит из трех модулей: основная на 108 Мпикс, микроскоп с 40-кратным зумом и датчик измерения глубины. Фронтальная камера получила разрешение в 32 Мпикс.

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В качестве процессора выступает Snapdragon 695 5G. Чтобы полностью зарядить встроенный аккумулятор на 4800 мАч от комплектной быстрой зарядки SUPERVOOC на 67 Вт, достаточно всего 44 минуты. Фирменная система Battery Health Engine позволяет продлить срок службы аккумулятора Reno8 T 5G до 1600 циклов зарядки, что в два раза превышает среднеотраслевой показатель. Смартфон работает на оболочке ColorOS 13.OPPO Reno8 T 5G уже доступен в двух цветах: золотой и черный. Версия смартфона с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней памяти составляет 34 990 рублей.При покупке OPPO Reno8 T 5G до 16 марта, в подарок можно получить новые беспроводные наушники OPPO Enco Air3. Акция действует в М.Видео, Эльдорадо, ДНС и в фирменном магазине OPPO на Яндекс.Маркет.