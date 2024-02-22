В России стартовал OnePlus Nord N30 SE NFC со скидкой

В России стартовали официальные продажи OnePlus Nord N30 SE NFC на ОЗОН. Это новинка января текущего года, относящаяся к недорогому ценовому сегменту. Построена новинка на платформе MediaTek Dimensity 6020 с восемью ядрами, работающими на частоте до 2.2 ГГц. Представлен только в версии с 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти.

Оснащен экраном с диагональю 6.72 дюймов. Это IPS-матрица с разрешением 2400х1090 пикселей. У него высокий уровень яркости. Отдельно для него отмечаются мультимедийные возможности, здесь двойные динамики с технологией повышения громкости в более чем 300% от привычного уровня.

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. В комплекте идет адаптер SuperVOOC и кабель, восстанавливающие весь заряд за час.

На борту у OnePlus Nord N30 SE NFC камера с разрешением 50 Мп, поддерживающая технологии обработки ИИ. Видеосъемку ведет в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера 8 Мп. В целом это смартфон на каждый день.