В России стартовал OnePlus Nord N30 SE NFC со скидкой

Оснащен экраном с диагональю 6.72 дюймов. Это IPS-матрица с разрешением 2400х1090 пикселей. У него высокий уровень яркости. Отдельно для него отмечаются мультимедийные возможности, здесь двойные динамики с технологией повышения громкости в более чем 300% от привычного уровня.
За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. В комплекте идет адаптер SuperVOOC и кабель, восстанавливающие весь заряд за час.
На борту у OnePlus Nord N30 SE NFC камера с разрешением 50 Мп, поддерживающая технологии обработки ИИ. Видеосъемку ведет в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера 8 Мп. В целом это смартфон на каждый день.