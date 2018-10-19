В России стартовал предзаказ на игровой смартфон ASUS ROG Phone

Сегодня в России состоялся старт предзаказа на смартфон ROG Phone. Смартфон получил один из самых производительных процессоров на рынке Qualcomm Snapdragon 845 с увеличенной до 2,96 ГГц частотой, оптимизированное графическое ядро Qualcomm Adreno 630 и система охлаждения GameCool с испарительной камерой, 8 Гб оперативной памяти и 512 Гб внутренней. Также он оснащен большим AMOLED дисплеем со скоростью обновления кадров в 90 Гц и емкий аккумулятор на 4000 мАч. При оформлении предзаказа на ROG Phone по цене в 69 990 рублей контроллер Gamevice вы получите в подарок.