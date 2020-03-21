В России стартовали приёмы предварительных заказов на смартфоны Huawei P40 Lite и Lite E

2020-03-21, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Huawei P40 Lite; [109]
Стартовали российские предзаказы на смартфоны Huawei P40 Lite и Lite E. Обойдутся гаджеты в 19 990 рублей и 12 990 рублей. В подарок покупатели получат браслет Huawei Band 4 Pro и Huawei Band 4 соответственно.

Напомним, что новинка оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, фирменным чипсетом Kirin 810, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, квадрокамерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором емкостью 4200 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и боковым сканером отпечатков пальцев. P40 Lite E получила платформу Kirin 710F, HD+ экран, 4 или 64 ГБ встроенной памяти, батарею на 4000 мАч, а также операционную систему Android 9 Pie.

Комментарии и отзывы Huawei P40 Lite
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