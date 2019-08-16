В России стартовали продажи беспроводных наушников Sony WF-1000XM3 с полноценным шумоподавлением

2019-08-16, Автор - Марсель Гарипов; [28]
14 августа в Москве прошла презентация полностью беспроводных наушников Sony WF-1000XM3. Их главной особенностью является наличие системы активного шумоподавления, которая реально работает не только в теории, но и на практике. Новинка уже доступна в продаже по цене в 17 990 рублей. Более подробно о них расскажем ниже в этом репортаже.

Беспроводная конструкция

Наушники имеют полностью беспроводную конструкцию и продуманную форму, подходящая большей части людей. Для обеспечения еще более комфортной посадки, в комплекте доступны 7 пар амбушюр разных размеров и материалов.

Само соединение к смартфону осуществляется при помощи Bluetooth последнего поколения. Благодаря нему подключение происходит одновременно к двум наушниками, что положительно сказывается на качестве и надежности соединения.

Звук

Проблема большинства наушников с шумоподавлением заключается в том, что они тихо и достаточно посредственно звучат, но Sony WF-1000XM3 является исключением. Она работает на базе самого последнего процессора QN1e, который обеспечивает качественный звук с хорошей детализацией, глубокими бассами и приличным запасом громкости. Также в наушниках предусмотрена система Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX), автоматически улучшающий качество звучания таких сжатых форматов, как MP3, Ogg и тд.

Система шумоподавления

В WF-1000XM3 система шумоподавления осуществляется при помощи технологии Dual Noise Sensor. Она состоит из двух внутренних и внешних микрофонов, которые анализируют посторонние шумы в окружающей среде и генерируют инвертированную звуковую волну, нейтрализующая внешний шум.

Приложение

Для Sony WF-1000XM3 доступно приложение Headphones Connect как для Android, так и iOS устройств. В нем можно включить функцию адаптивного управления звуком, которая способна в зависимости от того, чем вы сейчас заняты, менять уровень шумоподавления. Также здесь имеется отличный эквалайзер с 10 режимами работы и еще двумя пользовательскими.

Аккумулятор

От одного заряда WF-1000XM3 способны проработать до 6 часов с включенным шумоподавлением. Более того, при помощи чехла наушники можно подзарядить еще три раза, что дает дополнительные 18 часов работы. Сам кейс поддерживает функцию быстрой зарядки, и после 10 минут подзярядки наушники смогут проработать 1,5 часа времени.


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