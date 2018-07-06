В России стартовали продажи недорогого смартфона Huawei Y5 Prime 2018. Девайс Huawei Y5 Prime 2018 получил 5,45-дюймовый экран с разрешение 1440 на 720 точек. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek MT 6739. Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайт. Смартфон снабжен камерами на 13 МП и 5 МП. Емкость аккумулятора равна 3020 мА.ч. В качестве операционной системы выступит Android 8.1. Приобрести новинку Huawei Y5 Prime 2018 можно в корпусах черного, синего и золотистого цвета по цене 7990 рублей.