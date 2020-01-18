В России стартовали продажи смартфона Galaxy A51 с квадрокамерой

Сегодня стартовали продажи смартфона Galaxy A51 на российском рынке. Вариант памяти 4/64 ГБ можно приобрести за 19990 рублей, второй вариант 6/128 ГБ за 22990 рублей. В наличии присутствуют три цвета корпуса: чёрный, белый и красный. Что интересно, российский Samsung Galaxy A51 оказался ещё дешевле рекордного украинского.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,5- дюймовым экраном (2400:1080 точек) со врезанной 32 Мп фронтальной камерой, основной квадрокамерой на 48, 12, 5 и 5 Мп, однокристальной системой Exynos 9611, 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт, 3,5 разъем и Android 10 с оболочкой One UI 2.