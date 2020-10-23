В России стартовали продажи смартфона Vivo V20

Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo V20, который стал первой моделью в наiей стране с предустановленной ОС Android 11. Новинка оценена в 29 990 рублей, но первое время она будет доступна по специальной цене в 26 990 рублей. Напомним, что смартфон получил первую в мире 44-Мп фронтальную камеру, 6,44-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш- памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64, 8 и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки FlashCharge мощностью 33 Вт и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

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