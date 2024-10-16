В России за iQOO 12 просят 103 тысячи рублей

Отечественный ритейлер M.Видео выпустил в продажу смартфоны iQOO Z9, Z9x и флагманский iQOO 12. Первый оценен в 41 тысячу рублей, второй стоит 38 тысяч, а третий – впечатляющие 103 тысячи рублей за конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти! В Китае за ту же версию флагмана просят 590 долларов. Ранее компания Vivo объявила, что бренд iQOO официально будет представлен на российском рынке.

Напомним, что iQOO 12 характеризуется 6,78-дюймовым плоским дисплеем LTPO OLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, ШИМ-затемнением 2160 Гц и максимальной яркостью 3000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью стандарта UFS 4.0, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик VCS OmniVision OV50H формата 1/1,3 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 64 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), фронтальной камерой разрешением (сенсор Samsung S5K3P9), батареей на 5000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки.