В России запущены продажи наушников Baseus Bowie M2s Pro

В линейке Bowie также имеются TWS-наушники M2s Pro. Гарнитура подарит объемный звук с эффектом погружения, частотный диапазон составляет 20 Гц - 40 кГц. Система из 4 микрофонов с шумоподавлением ENC обеспечит высокое качество телефонных звонков. Флагманская технология шумоподавления -52 дБ блокирует большинство посторонних звуков, позволяя сосредоточиться на музыке. Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное подключение к смартфону, а режим сверхнизкой задержки до 0,06 се. отвечает за плавную синхронизацию с визуальными эффектами во время игр или просмотра видео. Благодаря технологии Multipoint наушники могут одновременно подключаться к двум устройствам.

Рекомендованная розничная цена – 5 999 рублей.
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