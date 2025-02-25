В США совершили видеозвонок посредством спутника

Операторы мобильной связи Verizon и AT&T объявили о том, что им удалось достигнуть важного этапа в разработке технологии видеозвонков со спутника на мобильный телефон в сотрудничестве со спутниковой компанией AST SpaceMobile. Суть в том, что Verizon провела свой первый видеозвонок со спутника на мобильный телефон, в то время как AT&T завершила первый такой звонок с использованием спутников, которые станут частью коммерческой сети. Это создаёт конкуренцию для соглашения T-Mobile со SpaceX и Starlink по предоставлению спутниковой связи для мобильных устройств, которые запустили публичное бета-тестирование обмена сообщениями через спутник ранее в этом месяце.

Verizon же удалось провести прямой видеозвонок между двумя мобильными устройствами, одно из которых было подключено через спутник, а другое — через наземную сеть Verizon. В случае AT&T, AT&T и AST SpaceMobile успешно провели ещё один видеозвонок через спутник на обычный смартфон по спектру AT&T. Обе компании использовали созвездие из пяти спутников BlueBird, которые были запущены в сентябре прошлого года, для проведения тестов. И хотя это не звучит таким уж прорывом, на деле это очень важная веха в развитии современных смартфонов. Ведь через лет пять можно будет звонить по видео с любой точки мира просто со смартфона без необходимости покупать дорогое оборудование и всё в таком духе. Просто достал смартфон из кармана, подключился к интернету и можешь делать то, что хочешь. Это круто.
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