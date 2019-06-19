В Samsung Galaxy Note10 не будет разговорного динамика. Фото

Авторитетный искатель утечек Ice Universe поделился рендером и фотографиями защитного стекла для флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10 Pro, которые еще не были представлены официально. По словам источника, на очень узкой верхней рамке не будет предусмотрено место для разговорного динамика. Его заменит технология Sound on Display, посредством которого голос собеседника будет передаваться при помощи вибрации экрана. По последним данным, официальная презентация Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10 Pro пройдет 7 августа.