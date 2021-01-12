В Samsung Galaxy S21 Ultra будет продвинутый оптический зум

Авторитетный искатель утечек Ice Universe поделился подробностями о фотовозможностях топового смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит камеру с переменным 10-кратным оптическим зумом, которая станет лучшей среди конкурентов. В ней будет использоваться 10-Мп датчик изображения с размером пикселя 1,22 мкм, светосильный объектив и улучшенная система автофокусировки 2PD. Вчера корейский производитель опубликовал трейлер презентации Galaxy Unpacked 2021, которая состоится уже 14 января. На ней и будут представлены флагманские смартфоны линейки Galaxy S21.