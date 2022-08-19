В Samsung Galaxy S23 Ultra появится новые сканер отпечатков пальцев

Несмотря на запуск некоторое время назад, датчик отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Max до сих пор не появился ни в одном смартфоне марки Samsung по неизвестным причинам. К счастью, в 2023 году он может быть впервые использован, поскольку, если верить слухам, Galaxy S23 Ultra будет поставляться именно с ним. Китайские производители быстро внедряют новейшие технологии, поэтому 3D Sonic Max от Qualcomm используется во флагманах, таких как X80 Pro и iQOO 9 Pro, которые принадлежат компании vivo. И если верить инсайдерам, этот блок безопасности можно будет найти во флагманском Galaxy S23 Ultra. Наличие 3D Sonic Max не только увеличивает площадь поверхности для аутентификации пользователей, но также увеличивает скорость, с которой экран блокировки предоставляет доступ к домашнему экрану. Единственным логическим объяснением того, почему Samsung до сих пор не использует Qualcomm 3D Sonic Max на своих флагманах, является увеличение производственных затрат.

Корейский производитель включил ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем в Galaxy S22 Ultra, но нам еще предстоит увидеть более крупный сканер в одной из топовых моделей Samsung. Если вы забыли, согласно соглашению между Samsung и Qualcomm, согласно которому все варианты Galaxy S23 будут поставляться с чипсетом Qualcomm в следующем году, возможно, дополнительным условием была бы поставка сенсоров 3D Sonic Max по более низкой цене. Так что мы надеемся увидеть более крупный и быстрый сканер отпечатков пальцев на Galaxy S23 Ultra, поскольку он устранит необходимость точно размещать зарегистрированный отпечаток пальца в определенной области экрана.
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