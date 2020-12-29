В Samsung Galaxy Z Flip Lite не будет поддержки 5G

По последним данным, в следующем году компания Samsung выпустит сразу три складных смартфона: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Flip Lite. Последняя, как стало известно сегодня, не получит поддержку мобильных сетей пятого поколения, ограничившись поддержкой LTE. Также смартфону приписывают восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 855, как и в первом Galaxy Z Flip.

Что до более дорогого Samsung Galaxy Z Flip 3, то он должен получить 6,9-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц и более узкими рамками, чем у предшественника, внешний экран с диагональю от 2,2 до 3,3 дюйма, новое ультратонкое стекло (UTG) и аккумулятор ёмкостью 3900 мАч.
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